MTV Uutiset paikalla: Joe Biden riensi autotyöläisten tueksi Michiganiin – "He takovat miljardien voittoja"

– Juttelin aika monen kanssa ennen lähetystä ja he ovat toiveikkaita. He toivovat, että se, että Biden ja Valkoinen talo laittavat näin paljon aikaa työntekijöiden tukemiseksi, että se auttaisi heitä neuvotteluissa työnantajan kanssa.

– Työnantaja on vienyt meiltä paljon vuosien varrella. He lupasivat palauttaa edut viime taantuman jälkeen, mutta sen sijaan he takovat miljardien voittoja, ja me työntekijät saamme 5 prosenttia auton hinnasta, lakossa oleva UAW-ammattiliiton jäsen Luke Napiorkowski sanoo.