MTV Detroitissa: Presidentti Biden liittyy autotehtaiden lakkovartioon – tästä on kyse

Autoteollisuus työllistää miljoona ihmistä

– Olen tyytyväinen, että Joe Biden tulee tänne, koska me olemme tosissamme. Emme protestoi huviksemme, vaan haluamme tehdä töitä, mutta meidän pitää elää! Me joudumme elämään palkasta toiseen. Tehtailla painamme joskus 7 päivää viikossa 12 tuntia päivässä, Detroitissa lakkoon osallistuva Elonda Austin kertoo MTV:lle.

– Työnantaja on vienyt meiltä paljon vuosien varrella. He lupasivat palauttaa edut viime taantuman jälkeen, mutta sen sijaan he takovat miljardien voittoja, ja me työntekijät saamme 5 prosenttia auton hinnasta, lakkoon osallistunut Luke Napiorkowski kertoo puolestaan.