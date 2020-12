Biden vannoo virkavalansa pian, mutta Trump ja suurin osa republikaaneista ei vieläkään tunnusta tappiota – mitä tästä seuraa?

Newyorkilaisella Roy Jessimyllä on nykyään aikaa. Jättiyhtiö Amazonille työskennellyt Jessimy sairastui koronaan työpaikallaan maaliskuussa, ja on ollut siitä lähtien ilman töitä. Amazonia on kritisoitu työntekijöiden turvallisuuden laiminlyönneistä.