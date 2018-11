MTV Uutiset paikalla: Anni Törnin surmaa puidaan taas oikeudessa - näin taposta syytetyn miesystävän kertomus on muuttunut

Mies on myöntänyt aiheuttaneensa naisen kuoleman, mutta kiistänyt syyllistyneensä tappoon. Miehen puolustuksen mukaan kyseessä on ollut korkeintaan perusmuotoinen pahoinpitely ja kuolemantuottamus.

Epäilty henkirikos tuli ilmi sen jälkeen, kun Törn oli kadonnut Savonlinnan Kellarpellossa vietettyjen juhlien päätteeksi. Syyttäjän näkemys on, että mies tappoi naisen sen jälkeen, kun kaksikko oli palannut miehen asunnolle Savonlinnan keskustaan heinäkuun 22. päivä.

Syytetyn kertomus on muuttunut

Törnin miesystävä on poliisikuulustelussa kertonut lyöneensä Törniä muutaman kerran päähän riidan päätteeksi, ja että nainen on kaatunut lyöntien voimasta, lyönyt päänsä seinään ja kuollut. Hän on kuitenkin myöhemmin poliisitutkinnan edetessä muuttanut kertomustaan ja sanonut, ettei muista tapahtumista sen jälkeen, kun väkivalta alkoi.