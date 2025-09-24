Asuinalueella toikkaroinut hirvi vaurioitti suutuksissaan poliisiautoa.

Uudellamaalla Kirkkonummella toikkaroi sunnuntaina hirvi, joka törmäili postilaatikoihin ja kaatoi roskakatoksen.

Poliisi löysi täysikasvuisen uroshirven asuintalon pihasta ja yritti hätistää sitä tuloksetta valoilla ja äänellä.

Hirvi siirtyi toiseen pihaan. Tuloksettoman hätistelyn jälkeen partio siirtyi autoon ja lähestyi hirveä hitaasti autolla.

Kun poliisi käynnisti auton hälytysäänet, hirvi hyökkäsi poliisiautoa kohti, nousi takajaloilleen ja potki konepeltiä ja tuulilasia. Lasiin tuli säröjä, ja peltiä painui kasaan.

Tämän jälkeen hirvi rymisteli toiselle talolle, jonka asukas lainasi poliisille painepesuria hirven karkottamiseen. Vesisuihku vaikutti hirveen hieman, mutta se ei lähtenyt liikkeelle.

Lopulta pelastuslaitos toi paikalle säiliöauton. Voimakkaan vesisuihkun myötä hirvi siirtyi metsään.