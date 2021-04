MTV Uutiset Minneapolisissa: George Floydin oikeudenkäynnin tuomiota odotetaan hermostuneena – valamiehistön päätös näyttää Amerikan suunnan

Floyd oli käsiraudoissa ja sanoi useita kertoja, ettei saa henkeä. Floydin lause ”I can’t breathe” onkin kaikunut protesteissa kaduilla lähes vuoden ajan. Oikeudenkäynti on yksi seuratuimmista oikeudenkäynneistä Yhdysvalloissa vuosikymmeniin ja päätöstä odotetaan lähipäivinä.

Päätös voi tulla muutamassa tunnissa tai siihen voi mennä viikkoja. Valamiehistö koostuu kahdestatoista tavankansalaisesta, jotka on valittu tiukan seulonnan avulla. Seulonnassa yritetään välttää ennakkoasenteita, mikä on vaikeaa mediahuomiota saaneissa oikeusjutuissa. Oikeudenkäynnin aikana valamiehistöä on kielletty seuraamasta mediaa ja uutisia.