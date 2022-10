Raja-aidan rakentamisen kesto herättää ihmetystä – "Haluan kysyä pääministeriltä, miksi tämä on näin pitkälle venyvä hanke"

Pääministeri Sanna Marin on kutsunut paikalle kaikki ministerit ja myös opposition edustajat.

– Pidän tätä erittäin tärkeänä keskusteluna. Kyllä me kannatamme raja-aidan rakentamista ehdottomasti, kertoo Kristillisdemokraattien puheenjohtaja Sari Essayah.

Rajavartiolaitoksen arvion mukaan rakentaminen kestäisi kolmesta neljään vuotta, ja sen hintalapuksi tulisi satojamiljoona euroja. Rakentaminen on tarkoitus aloittaa pilottihankkeella. Tämä saa Essayahilta kritiikkiä.

– Sitä haluan pääministeriltä kysyä, että miksi tämä on näin pitkälle venyvä hanke. Jos esimerkiksi seuraa naapurimaassamme Virossa tehtyjä päätöksiä, siellä on saatu päätöksiä paljon nopeammin toimeksi. Toki siellä on aidattavaa kilometrimäärältä vähemmän kuin meillä, mutta prosessit ovat olleet nopeampia, Essayah toteaa.