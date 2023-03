Henkilön epäillään kävelleen Suomesta Venäjälle järvenjäätä pitkin – epäillään valtionrajarikoksesta

Valtionrajarikoksia esitutkinnassa tänä vuonna yhteensä 10

Kaakkois-Suomen rajavartiosto on alkuvuoden aikana avannut yhteensä kymmenen esitutkintaa valtionrajarikoksesta. Tapauksista yhdeksässä henkilö on saapunut Suomeen puutteellisilla matkustusasiakirjoilla tai kokonaan ilman matkustusasiakirjoja. Joukionsalmen alueella tapahtunut epäilty rajanylitys on kuitenkin ensimmäinen tapaus tänä vuonna, jossa epäilty valtionrajarikos on tapahtunut rajanylityspaikkojen ulkopuolella.