MTV Uutiset haastatteli: Maria Teresan raskaus päättyi keskenmenoon ja nainen sai 40 vuoden vankeustuomion, lääkäri syytti lapsen tappamisesta – "Toistuvasti sanoin olevani syytön, mutta minua ei kuunneltu"

On marraskuu 2011 El Salvadorin pääkaupungin San Salvadorin laitamilla. 28-vuotias tehdastyöläinen Maria Teresa Rivera herää aamuyöllä janoon. Hänellä on heikko olo, mutta hän nousee sängystä juodakseen ja kävelee samalla pihan perällä sijaitsevaan ulkokäymälään. Yön pimeydessä nainen menettää tajunsa ja kaatuu maahan.

Kun hädin tuskin hengissä selvinnyt Maria Teresa herää sairaalassa, hänen ranteensa on kahlittu käsiraudoilla sairaalapedin laitaan.

40 vuoden vankeustuomio

El Salvadorissa abortti on rikos siinä missä ihmisen surmaaminenkin. Maria Teresa tosin ei ollut tehnyt aborttia, koska hän ei edes tiennyt odottavansa lasta. Kuukautiset olivat tulleet tavalliseen tapaan, eikä mikään muukaan terveydentilassa viitannut raskauteen.

Maria Teresa Riveran kotimaa El Salvador on Väli-Amerikassa sijaitseva kuuden miljoonan asukkaan valtio. Nykyisin hän asuu Ruotsissa.

Takana rankka lapsuus



El Salvadorissa syytteitä peukaloidaan oikeudenkäynteihin

Nykyisin lääkäreiden kädet ovat usein sidotut hätätilanteissa, vaikka äidin henki olisi vaarassa. Esimerkiksi kohdunulkoisissa raskauksissa lääkärit eivät voi puuttua tilanteeseen, ennen kuin sikiö on todistettavasti kuollut.

Vaikka alun perin naiselle kerrottaisiin vangitsemisen syyn olevan abortti, oikeustuomioistuimessa naista syytetään lapsensa murhasta. Espanjaksi rikosnimikkeenä käytetään termiä homicidio agravado, joka on lähimpänä Suomen rikoslainsäädännön lapsensurmaa. El Salvadorissa enimmäistuomio lapsensurmasta on 30–40 vuotta.

– Näin voidaan sanoa, ettei El Salvadorissa ole naisia, jotka olisi tuomittu abortista. Maassa on ainoastaan naisia, jotka tappavat lapsensa. Tämä ei ole totuus, koska syyttäjä vääristelee tekoja. Tuomio abortista olisi 2–8 vuotta, mutta ei ketään naista tuomita abortista. Kaikki tuomitaan lapsenmurhasta, Maria Teresa kertoo.

Vankilaan saattanut joutua yli 600 naista abortin tai keskenmenon vuoksi



Maria Teresa on yksi ryhmän nimeltä "Las 17" jäsenestä. Ryhmän kaikki 17 elsalvadorilaista naista tuomittiin vankeuteen aborttilainsäädännön vuoksi.

Vankiloihin joutuneita naisia yhdistää köyhyys

– El Salvadorin vankiloissa ei ole ainuttakaan naista, jolla on korkea taloudellinen asema. El Salvadorissa naiset ovat yhteiskunnan alimmilla portailla. Naisen tehtävä on pysytellä kotona.

YK:n naisten syrjinnän poistamista käsittelevä komitea (CEDAW) ilmaisi huolensa El Salvadorin naisten tilanteesta raportissaan vuonna 2017 . CEDAW suositteli maata laillistamaan abortin ainakin tapauksissa, joissa se on saanut alkunsa raiskauksesta tai voisi uhata naisen tai lapsen henkeä.

Vaikka El Salvadorin aborttilainsäädäntö on maailman tiukimmasta päästä, ei maa ole ainoa. Kuudessa muussa Latinalaisen Amerikan maassa abortti on kaikissa olosuhteissa kiellettyä : Haitissa, Hondurasissa, Nicaraguassa, Dominikaanisessa tasavallassa, Surinamissa ja Jamaikassa.

Aborttiriita vesitti kansainväliset tavoitteet 25 vuotta sitten

Kansainvälistä väestökonferenssia ei olla sittemmin järjestetty. Eräänlainen uusi yritys on luvassa pian, sillä Kenian Nairobissa tämän vuoden marraskuussa pidettävä ICPD25-konferenssi järjestetään Kairon konferenssin 25-vuotisjuhlan kunniaksi. Aborttikeskustelua tuskin voidaan välttää Nairobissakaan.

"Me synnytämme, me päätämme", lukee naisten kyltissä San Salvadorissa naistenpäivänä 2019.

Ruotsista turvapaikan saaneesta Maria Teresasta tuli maailman ensimmäinen ”aborttipakolainen”



"Tunnen itseni vapaaksi"

Tänä päivänä Maria Teresa asuu poikansa kanssa Ruotsissa ja on kiitollinen elämästään pohjoismaassa. Hän kuvailee ilmapiiriä Pohjoismaissa avoimemmaksi kuin Latinalaisessa Amerikassa.

– Elämä Ruotsissa on mahtavaa. Minulla on sananvapaus, ja se on tärkeintä mitä vain voi olla. Tunnen itseni vapaaksi, nainen hymyilee.



El Salvadorin maaperälle hän ei ole astunut lähtönsä jälkeen.