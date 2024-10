MTV tiedot: Valkeakosken raiskaajamurhaajalle tulvii uhkausviestejä – vankila ryhtyi toimiin

Kylmäkosken vankila on ryhtynyt turvaamistoimiin teinitytön törkeästä raiskauksesta ja murhasta tuomitun Tuomas Salmisen koskemattomuuden varmistamiseksi.

– Kyllä, viestejä on tullut sekä vankilan ulkopuolelta ja joku ainakin sisäpuolelta, sanoo asianajaja Eemeli Saros .

MTV:n tietojen mukaan vankilan toiselta osaston vanki tai vangit pyysivät yhdessä sähköpostiviestissään, että vankila siirtäisi Salmisen kyseiselle osastolle. Vankila on päättänyt olla toimittamatta kaikkia uhkaus- ja vihaviestejä Salmiselle.

– Tämä on totta. Hän on saanut jonkun tai joitakin viestejä, mutta ei kaikkia, Saros sanoo.

"Varmaan aika graafisia"

– Vihakirjoittelun määrä tähän asiaan liittyen myös netissä on poikkeuksellista. Se kohdistuu Salmiseen itseensä ja myös minuun, Saros kuvailee.

– Kylmäkosken vankila on hoitanut viimeisen päälle hänen turvallisuudestaan huolehtimisen, ja siitä täytyy antaa kiitos vankilalle. Hän on saanut olla nyt niin vapaasti kuin se on hänen tilansa huomioiden mahdollista, Saros sanoo.