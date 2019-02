MTV seuraa suorana Putinin valtakunnan tila-puhetta: Lupaus jättimäisistä investoinneista ja Krimin junasta - "Enemmän lapsia ja vähemmän veroja!"

Perhepolitiikka on puheen alun ydin

Kommentti: Venäjän syntyvyyys on vuosia ollut poliitikkojen suuri päänvaiva. Ongelma on suurempi kuin esimerkiksi Suomessa.

Kommentti: Ei ole ihme että Putin aloittaa nimenomaan perheistä ja taloudesta. Hänen suosiolukunsa ovat parhaillaan lähellä hänen henkilökohtaisia pohjalukemiaan, noin 64 prosenttiin, eli kannatus on laskenut selvästi Krimin valtauksen huippuajoista. Nyt keskimääräinen venäläinen kärsii monistakin talouspulmista, joihin yksi syy ovat kansainväliset pakotteet. Putinilla on paine nostaa profiiliaan tavallisten kansalaisten keskuudessa.

11.40 Putin vaatii parannuksia myös Venäjän jätehuoltoon. Asia on odotettu, Venäjällä on nähty paljon mielenosoituksia jätehuollon takia, osa syrhjäisistä pikkukaupungeista ja alueista pelkää että niistä tulee jonkinlaisia jätteidenlajittelukeskuksia suurkaupunkien hyödyksi.

Kommentti: Putin on puhunut pian tunnin pelkästään maan sosiaalisista ongelmista ja lisärahan lupauksista. On mielenkiintoista nähdä milloin ja miten siirrytään kansainvälisiin kysymyksiin kuten ydinaseisiin, suhteeseen Yhdysvaltoihin ja Eurooppaan jne. Olisi yllättävää jos pakotteet eivät nousisi esiin lainkaan.

- Kasvussa on jo saatu onnistumisia. Maataloustuotteiden vienti on saatu kasvuun, Putin vakuuttaa.

Kommentti: Nyt puheessa on selvästi siirrytty sosiaalipuolelta bisnekseen, teollisuuteen ja tuotantoon. Puhetta on kestänyt tasan tunti.

12.05 - Infrastruktuuriamme on kehitettävä monella sektorilla. Tämä on välttämätöntä talouskasvun kannalta.

Kommentti: Yliäänisysteemi Avangard on vuosi sitten valmistunut ohjusjärjestelmä joka pystyy kuljettamaan niin perinteisiä kuin ydinkärkiäkin. Lentonopeutensa ja muiden ominaisuuksiensa mukaan se on ainakin Venäjän hallituksen mukaan pysäyttämätön nykyisillä ohjuskilvillä.

Kommentti: Yhdysvallat ja Venäjä syyttävät toisiaan INF-sopimuksen rikkomisesta. Venäjä on melko läpinäkyvästi vaatinut Yhdysvalloilta todisteita sopimuksenvastaisten ohjusten kehittelystä Venäjältä. Tämä on kuitenkin käytännössä tiedustelutiedon pyytämistä, eli Venäjä vaatii Yhdysvaltoja kertomaan julkisesti, miten se voi tietää millaisia aseita Venäjä kehittelee. Sellaista tietoa Yhdysvaltain tiedustelu ei tietenkään julkaise, joten julkisessa keskustelussa syntyy pattitilanne. Kulisseissa molemmat maat kyllä varmasti tietävät missä asemissa vastapuoli on. Julkinen keskustelu on puhdasta varjonyrkkeilyä.