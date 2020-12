Live klo 11: Putinin jokavuotinen virallinen puhe – MTV seuraa maratonlehdistöpuheen hetki hetkeltä

Putinin lehdistötilaisuudet ovat aina kestäneet useita tunteja, ja niissä on perinteisesti käsitelty aiheita laidasta laitaan. Putin aloitti vuotuisten lehdistötilaisuuksien pitämisen vuonna 2001, ja Tassin mukaan ne ovat vuodesta 2004 lähtien olleet aina vähintään kolmetuntisia. Varsinaisia uutisia tilaisuudet eivät aina välttämättä ole tuottaneet.

Tänä vuonna koronapandemian voidaan odottaa nousevan keskeiseksi aiheeksi lehdistötilaisuudessa. Pandemia on koetellut myös Venäjää rajusti, ja koronavirukseen liittyviä kuolonuhreja on kirjattu lähes 50 000. Venäjän virallisia kuolinlukuja on tosin epäilty liian alhaisiksi.