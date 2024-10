MTV seuraa: SM-liigaillassa todellinen herkkupala – Ilves tekee historiaa

Kello 18.12: SM-liigan pistepörssin kärkisijoillakin käydään lennokasta kilpailua. HIFK:n Jori Lehterä on pörssikärkenä 25 pinnalla ja liitää peräti seitsemän ottelun pisteputkessa. Kärppien Reid Gardiner (22 pistettä) ja Michal Kovarcik (20 pinnaa) ovat lähimpänä ja voivat tänään niin ikään kaunistella numeroitaan.

Kello 18.02: Ilves tekee historiaa. Siitä tulee suomalaisessa urheilussa ensimmäinen seura, joka on loppuunmyynyt kahden eri lajin ottelut peräkkäisinä päivinä ja kerännyt yli 20 000 katsojaa. Tänään SM-liigassa on vastassa siis paikallisvastus Tappara, kun taas huomenna Ilves pelaa jalkapallossa Veikkausliiga-kauden päätösotelunsa SJK:ta vastaan ja sillä on mahdollisuus vielä mestaruuteen.