MTV seuraa: HIFK:n ja Jori Lehterän liitoon seuraava luku?

Kello 18.09: Suurimmassa voittoletkussa iltaan iskee sarjanousija Kiekko-Espoo. Tilillä on viisi vinstiä pötköön.

Kello 17.57: Kuumeisimmin pisteitä tänä iltana tarvitsee Jukurit. Joukkue on pelannut eniten otteluita, 14, mutta majailee sarjan jumbona, 16:ntena. Voittoja mikkeliläisillä on tältä sesongilta vain kolme – tosin juuri viime pelissään Jukurit onnistui päihittämään vieraissa JYPin. Illan vastustaja Lukko on kahdeksantena ja laadukkaan pelaajapakkansa kera kiperä kanto mikkeliläisten kaadettavaksi.