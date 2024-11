SM-liigakierros vauhtiin varhain alkavalla ottelulla – MTV seuraa

SM-liigan sunnuntain ottelut:

Ottelu on molemmille joukkueille viikon toinen. Kiekko-Espoo hävisi torstaina kotonaan JYPille, kun taas Ässät päihitti keskiviikkona kotonaan KooKoon.

Kyse on joukkueiden kauden toisesta keskinäisestä mittelöstä. Kuukausi takaperin Ässät voitti Kiekko-Espoon Porissa jatkoajalla 4–3.

Kiekko-Espoo on pelannut paluukaudellaan SM-liigassa pirteästi ja on sarjassa neljäntenä. Ässät on kaksi pykälää alempana kuudentena.