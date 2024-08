Coldplay julkaisi Suomessa kuvatun musiikkivideon – Chris Martin tanssahtelee öisellä kadulla Helsingissä

Suomessa neljä loppuunmyytyä konserttia soittaneen brittiyhtye Coldplayn feelslikeimfallinginlove-kappaleesta julkaistiin perjantaina remix-versio, jossa on mukana DJ:nä tunnettu Zerb . Kappale sai perjantaina myös musiikkivideon, joka on useiden yhtyeen suomalaisten fanien iloksi kuvattu Helsingissä.

– Meillä on kestänyt 25 vuotta tulla Suomeen ja kauniiseen Helsinkiin. Ja minulta on mennyt viimeiset neljä show’ta rumpupiirustuksen parissa. Tässä on muumi. Meillä on ollut niin ihanaa aikaa täällä. Kiitos lämpimästä vastaanotosta, Instagram-tarinassa luki.