MTV seuraa: Nuorten Leijonien puolustajalta hävytön virhe – Suomelta nopea kuittaus

Seuranta, jääkiekon U20 MM-kisat, Suomi–Saksa 1–1 (x–x, x–x, x–x):

1. erä:

8.11 MAALI! Suomi, 1–1. Sinipaidat tulevat nopeasti tasoihin, kun Tommi Männistö murtautuu Saksan puolustuksen välistä läpiajoon. Kiekko varmasti nuottaan ja Väisäsen sähellys on nyt kuitattu.

5.58 MAALI! Saksa, 0–1. Suomen puolustajalta Joona Väisäseltä vuosisadan aivopieru. Kiekko omalla alueella suoraan Saksan kaverin lapaan ja siellä on. Hyvänen aika sentään! Saksan maalintekijänä Veit Oswald.

2. min: Saksalle loistopaikka, kun Kasper Halttunen kompastuu keskialueella jäässä olleeseen mailaan. Saksan Julian Lutz pääsee veivaamaan aivan Niklas Kokon nokan edessä. Kärppä-vahti katselee jo selkänsä taakse, että missä kiekko on. Noh, ei ainakaan maaliviivan sisemmällä puolella.

Kello 15.27: Suomi kohtaa tänään Saksan, joka on tehnyt jääkiekossa nousua huipulle erityisesti miesten tasolla. Alle 20-vuotiaiden kisoissa Saksa on yltänyt edellisillä kolmella kerralla puolivälierävaiheeseen. Siellä se on hävinnyt joka kerta.