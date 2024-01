MTV seuraa: Nuoret Leijonat heti johtoon MM-välieräottelussa! Suomi alisti Yhdysvallat rajuun virheeseen

Seuranta, jääkiekon U20 MM-kisat, välierät, Yhdysvallat – Suomi 0–1 (x–x, x–x, x–x):

1. erä:

Valtaosa Yhdysvaltojen joukkueen pelaajista pelaa jenkkien yliopistosarjassa NCAA:ssa. Yksikään Yhdysvaltojen pelaaja ei pelaa miesten sarjassa. Toisin on Suomella, jonka joukkueen runko tulee SM-liigasta eli Suomen miesten pääsarjatasolta.

Kello 20.24: USA:n pelaajista Cutter Gauthier johtaa turnauksen pistepörssiä. Gauthier on takonut viiteen otteluun tehot 1+10=11.

Kello 20.22: Yhdysvaltojen joukkue takoi hurjaa jälkeä alkusarjassa, kun se paukutti neljään otteluun peräti 29 maalia. Eli keskiarvoltaan 7,25 osumaa per peli. Tähän päälle vielä Latvia-ottelun rokotukset eli seitsemän maalia. Melkoinen tahti on ollut päällä. Samaan aikaan USA on päästänyt viidessä ottelussa vain 11 maalia.