Jääkiekon SM-liigassa perjantain kierroksella ohjelmassa on viisi ottelua.

Kierroksen ”laatukamppailu” käydään Kuopiossa, missä KalPa isännöi Lukkoa. Molemmat joukkueet ovat pelanneet alkukaudella hyvinkin mallikasta jääkiekkoa. Ainut ongelma molempien kohdalla on ollut se, että tulos ei ole aina seurannut tekemistä.

Ennen perjantain kierrosta Lukko on sarjassa kuudentena ja KalPa seitsemäntenä.

Oma mielenkiinto kohdistuu myös Mikkeliin ja Hämeenlinnaan. Mikkelissä Jukurit esittelee uuden kasvon, kun kanadalaishyökkääjä Brayden Tracey debytoi SM-liigassa.

Tracey, 23, on Anaheim Ducksin ykköskierroksen varaus kesän 2019 NHL-draftista. Hän on tahkonnut viime vuodet AHL:ää.

Mikkelin mittelössä molemmat joukkueet kaipaavat kiperästi pisteitä. Jukurit on sarjassa viimeisenä eli sijalla 16. Se on ottanut 30 ottelusta vain 22 pinnaa. JYP on puolestaan sijalla 14. Se on ottanut 28 ottelusta 35 pistettä.

Kierros huipentuu Hämeenlinnassa, missä HPK:n ja Kärppien taisto alkaa kello 19.30. Kyseessä on MTV3:n Hockey Night -ottelu.

Illan TV-taistossa huomio kohdistuu muun muassa siihen, että alkaako Kärppien pahin kriisi jo hellittää? Kärpät kaatoi keskiviikkona kotonaan SaiPan 3–2.

Kärpät on ottanut edellisistä kymmenestä ottelustaan vain kaksi voittoa. Joskin huomioitavaa on se, että nämä voitot ovat tulleet sen kolmesta edellisestä pelistä.

Kärppien edellinen voittoputki on loka-marraskuun vaihteesta.

Kärpät lähtee illan HPK-taistoon muutaman pahan poissaolon sävyttämänä. Sen riveistä ovat sivussa sekä oululaisjoukkueen alkukauden ykköshyökkääjä Michal Kovarcik että ykkösmaalivahti Tomi Karhunen.

SM-liigan perjantain kierroksen ottelut:

Ottelu Tilanne Klo 18.30 1. erä Jukurit–JYP 0–0 KalPa–Lukko 0–0 TPS–Ilves 0–0 Ässät–Pelicans 0–0 Klo 19.30 HPK–Kärpät

Seuranta:

Kello 18.35: Mikkelin, Kuopion, Turun ja Porin pelit nyt käynnissä.

Kello 18.27: Näin liigakierroksen alle myös pieni päivitys pelaajamarkkinoiden puolelta. NHL-seura San Jose Sharks purki aiemmin tällä viikolla suomalaispuolustajan Valtteri Pullin sopimuksen. Tästä käynnistyi spekulaatio siitä, että palaisiko Pulli Suomeen ja siirtyisikö hän esimerkiksi kovasti puolustajia etsivän HIFK:n paitaan?

MTV Urheilun tietojen mukaan Pulli jatkaa uraansa muualla Euroopassa.

Valtteri Pulli.

Kello 18.20: Liigassa JYP teki tällä viikolla valmentajavaihdoksen, kun se antoi potkut Mikko Heiskaselle, joka toimi alkukaudella hurrikaanijoukkueen apuvalmentajana. Hänen korvaajaksi saapui Tomi Pettinen, joka piipahti pelaajaurallaan muun muassa NHL:n puolella.

– Nopealla aikataululla nämä yleensä tuppaavat tulemaan eteen, on sitten kyse pelaaja- tai valmennushommista. Tässä ollaan, katsotaan mitä tulevaisuus tuo tullessaan", Pettinen sanoi MTV Urheilulle.

Pettinen peluuttaa JYPissä puolustajia. Hän pyrkii myös kehittämään JYPin puolustuspelaamista.

Kello 18.15: Illan ensimmäisten eli kello 18.30 alkavien otteluiden lähetykset käynnissä MTV Katsomossa. Linkki näihin löytyy täältä.

HPK:n ja Kärppien pelin lähetys käynnistyy MTV Katsomossa kello 19. MTV3 liittyy mukaan kello 19.25 ja kiekko tippuu jäähän viittä minuuttia myöhemmin.

Kello 18.04: Torstain Liigaviikko-ohjelmassa käytiin läpi muun muassa SM-liiga Oy:n uuden puheenjohtajan Jyrki Sepän tuoreita, sangen kovia linjauksia potentiaalisista sarjamalleista. Tämän lisäksi puitiin muun muassa Patrik Bartosakin vaikutusta Pelicansin iskukykyyn ja sitä, mikä yhdistää Liigan kahdeksaa kärkiseuraa.

8:13

SM-liigan uusi puheenjohtaja heti isojen uudistusten perässä – "Mitä ihmettä tämä voisi tarkoittaa?"

7:24

SM-liigan kärkiseuroilla yhteinen tekijä – Karri Kivi: "Joukkueet ovat valmentajiensa näköisiä"

3:17

Liigaviikko: Pelicansin suunta kääntymässä showmies Patrik Bartosakin seurauksena – "Tuossa näyttää herkästi idiootilta"

23:12

Liigaviikko: Koko jakso

Kello 17.55: HIFK:n Jori Lehterä palasi torstain Tappara-ottelun tehoilunsa myötä Liigan pistepörssin kärkeen. Lehterä on nakuttanut 31 ottelussa tehot 6+35=41.

Pistepörssin kakkonen, Kärppien Michal Kovarcik (29 ottelua, 8+32=40) missaa tämän viikon liigaottelut, sillä hän on Tshekin mukana Sveitsin EHT-turnauksessa.

Kello 17.45: Liigassa eletään yleisellä tasolla varsin mielenkiintoisia aikoja, kun sekä nykyinen sarjakärki SaiPa että pitkään ykkösenä ollut HIFK ovat yskähdelleet viime aikoina.

SaiPa on hävinnyt nyt kaksi ottelua putkeen pitkän voittoputkensa jälkeen. HIFK on puolestaan esiintynyt hyvin epätasaisesti jo tovin ajan.

Tappara on noussut kaksikosta pisteen päähän. Kiekko-Espoo on puolestaan kahden pisteen päässä SaiPasta ja HIFK:sta.

Häntäpäässä tilanne on myös hyvinkin kutkuttava, sillä sijojen 10.–15. välillä ero on vain viisi pistettä. Näillä sijoilla sattuvat olemaan illan TV-ottelun joukkueet eli Kärpät (10:s) ja HPK (15:s).

Kello 17.30: Illan TV-ottelu (MTV3) käydään Hämeenlinnassa, missä HPK isännöi Kärppiä.

Molemmat joukkueet löytyvät Liigan kuntopuntarin pohjilta. HPK on ottanut edellisistä yhdeksästä ottelustaan vain kolme voittoa.

Kärpillä saldo on vielä heikompi: 10 edellisestä kamppailusta vain kaksi voittoa.

HPK lähtee illan otteluun muutaman merkittävän poissaolon sävyttämänä, kun sivussa ovat muun muassa Adam Brodecki ja Petteri Nikkilä. Kärpillä poissaolot ovat vieläkin tuntuvampia, kun sillä sivussa ovat Liigan pistepörssin kakkonen Michal Kovarcik ja oululaisjoukkueen ykkösmaalivahti Tomi Karhunen.

Kokoonpanot

Kello 17.25: Porissa Pelicans hakee kolmatta perättäistä voittoaan, kun se kohtaa Ässät. Pelicans kaatoi viime lauantaina KalPan ja tiistaina Tapparan. Lahtelaisjoukkue on tällä hetkellä sarjassa sijalla 13.

Ässät sen sijaan pelasi edellisen pelinsä lauantaina, milloin se hävisi kotonaan Jukureille 3–4.

Molemmat joukkueet lähtevät siipirikkoisina illan mittelöön. Ässiltä sivussa ovat muun muassa Olli Palola, Jonne Tammela, Kasper Puutio ja Niklas Rubin. Pelicansilta sivussa ovat Patrcik Carlsson, Miro Väänänen, Michal Jordan ja Libor Zabransky.

Kokoonpanot

Kello 17.20: Turussa TPS yrittää kohentaa asemiaan sarjataulukon puolella, kun se kohtaa Ilveksen. TPS on tällä hetkellä sarjassa vasta sijalla 12. Se on ottanut edellisistä neljästä ottelustaan vain yhden voiton.

Ilves sen sijaan koki keskiviikkona murskatappion Jyväskylässä JYPille, joka oli parempi lukemin 6–2.

Ilveksen pahin poissaoloaalto on hieman hellittänyt. Tupsukorvilta sivussa ovat yhä hyökkääjät Kasper Björkqvist, Adam Najman ja Joonas Nättinen sekä puolustajat Simon Johansson, Sebastian Soini ja Daniel Gazda.

Kokoonpanot

Kello 17.15: Kuopiossa KalPa yrittää korjata kurssiaan kahden tappion jäljiltä, kun vastassa on Lukko.

Lukko kaatoi keskiviikkona jatkoajalla Sportin 3–2. KalPan edellinen ottelu on viime lauantailta, milloin se koki 1–2-jatkoaikatappion Pelicansille.

Molemmat joukkueet lähtevät illan otteluun varsin hyvistä asetelmista, jos miettii sitä, ketkä pelaajat ovat tänään sivussa. KalPalla on kaksi merkittävää poissaolijaa (Tuomas Kiiskinen ja Jesper Mattila) ja Lukolla on yksi merkittävä poisjäänti (Nuutti Viitasalo).

Kokoonpanot

Kello 17.10: Mikkelissä Jukurit hakee toista perättäistä voittoaan, kun se kohtaa JYPin. Vierasjoukkue JYP sen sijaan on jo voittoputkessa, kun se kaatoi viime lauantaina Helsingissä HIFK:n (1–3) ja keskiviikkona kotonaan Ilveksen (6–2).

Jukurit esittelee siis tänään uuden kasvon, kun kanadalaishyökkääjä Brayden Tracey debytoi mikkeliläisjoukkueen riveissä. Tracey hyppää samaan vitjaan Alex Berardinellin ja Isaac Johnsonin rinnalle.

Kokoonpanot

Kello 17.05: Tervetuloa SM-liigan perjantain kierroksen liveseurannan pariin. Kiekko tippuu jäähän Mikkelissä, Kuopiossa, Turussa ja Porissa kello 18.30. Hämeenlinnassa startti tapahtuu tuntia myöhemmin eli kello 19.30. MTV Urheilun liveseurannassa poimitaan esille kaikki oleelliset huomiot illan kierroksen käänteistä.