MTV seuraa: HIFK:n tulikuumat tähdet SM-liigan huippukamppailussa – jatkuuko Kärppien karu taaperrus?

Kuopiossa nähdään tähtiloistoa, sillä vierasjoukkue IFK:n ykkösnimet ovat olleet koko syksyn ajan hirmuiskussa. HIFK:n kärkisentteri Jori Lehterä on tällä hetkellä peräti 110 pisteen vauhdissa, kun hän on merkkauttanut 18 otteluun tehot 5+28=33.

Aikanaan Savon maalta liikkeelle lähtenyt Iiro Pakarinen on takonut syksyn otteluissa jo 19 osumaa. Hän johtaa koko sarjan maalipörssiä. HIFK:n ykkösketjun kolmas lenkki Kristian Vesalainen on puolestaan Liigan pistepörssissä kolmantena Lehterän ja Kärppien Reid Gardinerin (16 ott, 16+10=26) jälkeen. Vesalainen on nakuttanut 18 pelissä 24 (11+13) pistettä.