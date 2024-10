MTV seuraa: HIFK ja Kärpät SM-liigan herkkupalassa, Pelicansilta pöyhkeä temppu

Helsingin pelin lisäksi mielenkiinto kohdistuu muun muassa Lahteen, missä Pelicans ja Tappara iskevät yhteen viime kevään finaaleiden uusinnassa.

Pelicans teki ottelun alla sangen pöyhkeän tempun, kun se mainosti sosiaalisessa mediassa Tapparan olevan ”perästä”. Markkinointitapa tuokin.

Tappara on Liigassa tällä hetkellä neljän ottelun voittoputkessa. Pelicans sen sijaan katkaisi viime lauantaina Helsingissä peräti viiden ottelun mittaisen tappioputkensa.

Helsingissä IFK kohtaa Kärpät, jonka alkukausi on ollut varsin vaisu. Kärpät hävisi muun muassa viime viikonloppuna kahdesti Tapparalle. Kirvesrinnat takoivat tuolloin kahdessa ottelussa peräti 12 maalia oululaisjoukkueen verkkoon.

Kierroksen kaikki ottelut (nähtävillä MTV Katsomosta):

Ottelu Alkaa (klo) HPK–KooKoo 18.30 Ilves–Jukurit 18.30 JYP–K-Espoo 18.30 Pelicans–Tappara 18.30 Ässät–KalPa 18.30 HIFK–Kärpät 19.30

Seuranta:

Kello 17.40: Ilves siis sarjan kärjessä, Tappara toisena ja HIFK kolmantena. Pelicans yllättäen pohjilla.

Tilanne ennen perjantain kierrosta:

Sija Joukkue Pisteet 1. Ilves 21 2. Tappara 16 3. HIFK 16 4. Lukko 16 5. TPS 15 6. KalPa 14 7. Ässät 13 8. Sport 13 9. K-Espoo 12 10. KooKoo 12 11. Kärpät 12 12. SaiPa 11 13. JYP 7 14. HPK 7 15. Jukurit 5 16. Pelicans 5

Kello 17.35: HIFK esittelee tänään uuden kasvon, kun ruotsalaispuolustaja Fredrik Granberg debytoi punapetojen riveissä. Granberg lyödään heti HIFK:n ykköspakkipariin. Selässään ruotsalaisella on nöyrä numero, 66.

Kello 17.30: Illan mielenkiintoisin kohtaaminen käydään Helsingissä, missä MTV3:n Hockey Night -ottelussa vastakkain ovat HIFK ja Kärpät. Mielenkiintoa riittää monesta syystä, muun muassa siksi, koska kauteen mestarisuosikkina lähteneen Kärppien alkukausi on ollut odotuksiin nähden hyvin vaisu. Kärpät on sarjassa vasta sijalla 11, kun se on ottanut kahdeksasta ottelusta 12 pistettä.

Kärpät oli keskiviikkona vaikeuksissa Hämeenlinnassa, missä se kaatoi HPK:n vasta jatkoajalla 4–3. Voittomaalista vastasi Miika Koivisto.

HIFK sen sijaan on ajautunut vahvan alun jälkeen alamäkeen, sillä se on voittanut edellisistä neljästä ottelustaan vain yhden. HIFK kompuroi viimeksi keskiviikkona kotonaan, kun se hävisi KooKoolle todella pitkän voittomaalikilpailun jälkeen 3–4.

Ratkaisu syntyi vasta 19. kierroksella, kun Marcus Davidsson sai kuparisen rikki.

HIFK on sarjassa kolmantena. Se on ottanut kahdeksasta ottelusta 16 pistettä.

Kello 17.25: Porissa Ässät lähtee illan KalPa-otteluun itseluottamusta uhkuen, sillä se kaatoi keskiviikkona kotonaan Ilveksen tyylipuhtaasti 3–0. Ässät on tällä hetkellä sarjassa seitsemäntenä.

KalPa on pykälää ylempänä eli kuudentena. KalPa on ottanut edellisistä viidestä ottelustaan peräti neljä voittoa.

Kello 17.20: Jos katsoisi pelkkää viimeisten vuosien mitalitaulukkoa, Pelicansin ja Tapparan kohtaaminen nousisi tämän päivän kierroksella selkeästi muiden yläpuolelle.

Pientä säröä illan kohtaamiseen tuo se, että Pelicansin alkukausi on ollut surkea. Pelicans otti viime lauantaina vasta ensimmäisen voittonsa, kun se kaatoi HIFK:n. Lahtelaisjoukkue on ottanut seitsemästä ottelusta vain viisi pistettä. Se on sarjassa viimeisenä (16:s).

Tapparalla sen sijaan on kulkenut paremmin. Sen saldo seitsemästä ottelusta on 16 pistettä. Tappara on sarjassa toisena.

Kello 17.15: Jyväskylässä JYP yrittää saada tuulta hurrikaaninsa alle, kun se kohtaa Kiekko-Espoon. JYP on ottanut viidestä edellisestä ottelustaan kaksi voittoa. Se on sarjassa sijalla 13.

Kiekko-Espoo on ottanut viidestä edellisestä ottelustaan kaksi voittoa, minkä lisäksi se on kärsinyt yhden voittomaalikilpailutappion. Kiekko-Espoo on sarjassa sijalla yhdeksän.

Kello 17.10: Tampereella sarjakärki Ilves saa vieraakseen Jukurit, jonka kausi on alkanut nihkeästi. Jukurit on ottanut yhdeksästä ottelusta vain viisi pistettä. Se on tällä hetkellä sarjassa toiseksi viimeisenä (15:s).

Ilves kärsi puolestaan kauden ensimmäisen tappionsa keskiviikkona, kun se hävisi Ässille 0–3. Ilves johtaa yhä sarjaa viiden pisteen erolla ennen Tapparaa.

Kello 17.05: Hämeenlinnassa sarjassa sijalla 13 oleva HPK kohtaa KooKoon, joka kaatoi keskiviikkona Helsingissä IFK:n. KooKoo on tällä hetkellä kolmen ottelun voittoputkessa. Se on sarjassa sijalla kymmenen.

HPK on voittanut edellisistä viidestä ottelustaan vain yhden. Se vaihtoi vastaikää luotsiaan, kun Matias "Maso" Lehtonen sai kenkää ja hänen tilalleen uudeksi päävalmentajaksi saapui Mikko Manner.