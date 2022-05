MTV seuraa: Joel Armia, hyvänen aika! Leijonat johtoon häikäisevällä täysosumalla

Suomi-Tshekki 1-0 (x-x, x-x, x-x)

1. erä

9. min: Peli on tällä hetkellä todella vauhdikasta ja pelikatkoja ei ole tullut juuri lainkaan. Ensimmäinen erä on kohta jo puolivälissään.

4. min: Peli on tällä hetkellä suhteellisen aaltoilevaa, eikä kumpikaan joukkue ole saanut kunnollista painetta vastustajan puolustusalueelle.

4. min: Suomen ja Tshekin kannattajat pitävät kovaa meteliä katsomossa ja tunnelma on erinomainen!

Ottelu on käynnissä!

Kello 19.59: Leijonien Juuso Hietanen rikkoo tänään upean rajapyykin, sillä illan ottelu on Hietasen A-maajoukkueuran 200:s.

Kello 19.55: Tshekin tehokkain pelaaja on ollut kokenut Roman Cervenka, joka on nakuttanut MM-kisoissa jo 11 tehopistettä. Myös Matej Blümel on esiintynyt jäällä tehokkaasti tehoin 4+4.