MTV seuraa: Koulujen päättäjäisiä juhlitaan helteessä – kevätjuhlaa aloittelemassa ollut koulu evakuoitiin Kuopiossa

Poliisi on kertonut tekevänsä viikonloppuna tehostettua katu- ja päihdevalvontaa. Valvonnan painopisteenä ovat alaikäiset nuoret. Huomiota kiinnitetään erityisesti päihteiden käyttöön ja teräaseiden hallussapitoon.



Poliisin mukaan valvonnan tavoitteena on estää järjestyshäiriötä, onnettomuuksia sekä nuorten joutumista rikosten uhriksi.



− Poliisin havaintojen perusteella nuorilla on nykyisin valitettavan usein hallussaan myös teräaseita tai muita toisten vahingoittamiseen soveltuvia esineitä, kertoo rikoskomisario Minna Väistö Itä-Suomen poliisista kertoo tiedotteessa.



Poliisi muistuttaa, että päihteiden, kuten alkoholin, välittäminen alaikäiselle on paitsi rikos myös vastuutonta.



– Päihteet eivät yksinkertaisesti kuulu alaikäisille, Väistö sanoo.



Valvontajakson aikana poliisi tekee tiivistä yhteistyötä muun muassa nuoriso- ja sosiaalitoimen kanssa.