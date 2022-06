MTV seuraa: Kuski jäi jumiin, päivän ensimmäinen EK peruttiin! Rovanperä johtaa Kenian MM-rallia ylivoimaisesti

Kaikki suorat ajolähetykset C More Maxilla ja cmore.fi -suoratoistopalvelussa

Kokonaistilanne 13/19 ek:n jälkeen:

Liveseuranta:

EK15: Narasha 1 (13,3 km)

Kello 7.58: Seuraavana on vuorossa erikoiskoe 15, jonka on määrä käynnistyä kello 8.07.

EK14: Oserian 1 (17.52 km)

Kello 7.50: C Moren asiantuntija Riku Tahko sanoo, että voi olla, että erikoiskokeen ajat mitätöidään, kun osa ei ehtinyt matkaan ollenkaan. Pätkän pohjat ehti ajaa M-Sportin Adrien Fourmaux ajalla 11.42,1 ennen Sebastien Loebia (+2,1) ja Hyundain Thierry Neuvillea (+6,2).

Kello 7.42: Erikoiskoe on peruttu! Aikataulutkin alkoivat tulla jo vastaan.

Kello 7.40: Punaiset liput ovat yhä voimassa Solbergin ollessa jumissa. Ogier ja Katsuta kävivät ulkona laittamassa jäähdyttimen eteen suojan. C Moren asiantuntija Riku Tahko kertoo, että aamu on niin kylmä, että siirtymänopeutta ajettaessa moottori käy liian kylmänä.

Kello 7.38: Fourmaux'lla on toistaiseksi erikoiskokeen pohja-aika 2,1 sekunnilla ennen Loebia. Kalle Rovanperäkään ei ole vielä lähtenyt matkalle.

Kello 7.37: Ogierilla on käsi pystyssä. Punaiset liput näkyvät ruudussa Solbergin jäätyä reitille. Olot pätkällä ovat karut.

Kello 7.36: Solbergin auto on pystytty siirtämään hiukan sivummalle tiellä.

Kello 7.33: Solbergin jälkeen lähtenyt Sebastien Ogier on ohittanut hänet tiellä ja päässyt eteenpäin.

Kello 7.31: Oliver Solberg on jumissa upottavalla tiellä! Sebastien Ogier on tulossa samaan paikkaan. Näkyvyys on yhä erikoiskokeen alkupuolella heikkoa.