Ranskan tähtivahdilta Huuhkajia miellyttävä kommentti: "Tiedämme tilanteen"

Ranska varmisti edellisessä ottelussa lohkovoiton ja suoran MM-paikan, kun se kaatoi Kazakstanin murskaavasti 8-0. Suomella on mainiot saumat edetä jatkokarsintaan, sillä tappiokin Ranskalle voi riittää kakkostilan säilyttämiseen.

– Tilanne voi aiheuttaa löysyyttä. Meillä ei ole enää panosta. Ranskan paidan pitämisessä on kuitenkin aina mukana ylpeys. On pelaajia, jotka haluavat antaa näyttöjä MM-kisoja varten. Kauden aikana on vain vähän otteluita. Kun sellainen tulee eteen, niin sinun täytyy osata hyödyntää se hetki, Lloris sanoi.