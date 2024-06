Valtteri Bottas latasi suorat sanat – "Ihmisillä voi olla lyhyt muisti"

Viime vuonna tuli kauden aikana ainoastaan kymmenen MM-pistettä. Aiempana vuonna suomalaiskuski oli ollut parhaimmillaan viides. Käynnissä oleva kausi on ollut murheellinen. Kun kymmenen kisaa on ajettu, näyttää pistesarake pyöreää nollaa.

Formulasirkus jatkuu tänä viikonloppuna Itävallan GP:llä. Red Bullin Max Verstappen johtaa kuljettajien MM-sarjaa 219 pisteellä ennen McLarenin Lando Norrista, jolla on 150 MM-pistettä. Valmistajien sarjassa Red Bullilla on 330 pistettä. Lähimpänä uhkaajana on Ferrari, jolla on eroa kärkeen 60 pistettä.