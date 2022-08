MTV seuraa Belgian MM-rallia: Ott Tänakin niukka johto kaventui heti – Rovanperä: "Ei mitään hävittävää"

Päätöspäivän suurin panos on voittotaistelussa: Hyundain Ott Tänak johtaa Toyotan Elfyn Evansia 8,2 sekunnin erolla lauantain jälkeen. Evansin nousu voittoon auttaisi Toyotan lisäksi MM-sarjajohtaja Kalle Rovanperää, sillä Tänak on suomalaisen lähin uhkaaja (ero on hulppeat 94 pistettä).