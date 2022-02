MTV seuraa Ruotsin rallia: Dramaattinen ratkaisu! Katso: Kalle Rovanperän kilpakumppani ajaa ulos – suomalaistähti matkalla voittoon

Päivitämme tähän artikkeliin kilpailupäivän merkittävimmät tapahtumat videoineen. Lisäksi rallipäivää voi seurata C Moressa , joka lähettää kaikki erikoiskokeet suorina lähetyksinä.

Ruotsin MM-rallin seuranta:

Kokonaistilanne 16/19 EK:n jälkeen:

EK16: Vindeln 1 – 14,19 km

Klo 8.46 : Keskeytys on valtava isku Toyota-kuski Evansille, joka oli toisena rallissa. Hän ei pysty jatkamaa kisaa, ja siten myös pisteiden hakeminen Power Stagella on poissuljettu vaihtoehto.

Klo 8.44: Video Elfyn Evansin keskeytyksestä katsottavissa artikkelin yllä olevaa pääkuvaa klikkaamalla!

Klo 8.33 : Kalle Rovanperä on ajamassa pohja-aikaa ja vankistamassa johtoaan entisestään! Suomalaistähti kukistaa Neuvillen 2,2 sekunnilla ja lataa pohja-ajan. Johto on nyt 23,9 sekuntia.

– Autossa ei toimi edes hybridi tällä hetkellä, joten mielestäni tuo on ihan hyvä aika, Rovanperä hymyilee.

Klo 8.29: Elfyn Evans keskeyttää! Toyota-kuski tekee virheen ja ajaa ulos!

Klo 8.22 : Esapekka Lappi on jo liikenteessä. Ensimmäinen väliaika on yllättäen 2,2 sekuntia hitaampi kuin Solbergilla.

Thierry Neuville on ampaissut polulle.

– Tämä on hyvää harjoitusta ensi vuotta varten, Solberg tuumailee.

– Tämä on todella nopea pätkä.

Oliver Solberg on ajamassa uutta pohja-aikaa tuota pikaa.

Klo 8.07 : Breen on maalissa. Irlantilainen huristeli maalin kaikessa rauhassa. Hän vetää riskillä, koska ajaa ilman yhtäkään vararengasta sunnuntaina.

Klo 8.02: Ja irlantilaiskuski Craig Breen on jo vauhdissa aamuhämärällä ja pikkupakkasessa ajettavassa erikoiskokeessa. M-Sport-kuskilla tuntuu olevan heti jotain ongelmia autossaan, sillä meno vaikuttaa takkuiselta.

Tahko miettii nyt, että Breen saattaa sittenkin ajaa tahallaan siirtymänopeutta, ja säästelee renkaitaan viimeiselle Power Stagelle, jossa on MM-pisteitä jaossa.

Klo 7.59 : C Moren asiantuntija Riku Tahko sanoo aamun ensimmäisen erikoiskokeen olevan ultranopea. Suoraa riittää.

Klo 7.44 : Sunnuntain ensimmäinen erikoiskoe alkaa noin vartin kuluttua. Ajojärjestys on seuraava:

Suomalaisittain tilanne on kutkuttava, sillä Toyotan Kalle Rovanperä on tällä hetkellä tukevassa johdossa, kun neljä erikoiskoetta on ajamatta.