MTV seuraa Ruotsin rallia: Suomalaistähdet hyökkäävät kutkuttavista asemista – Jari-Matti Latvala ylisti Esapekka Lappia: "Terävin kärki löytyi heti"

Ruotsin MM-rallin seuranta:

Kokonaistilanne 7/19 EK:n jälkeen:

EK8: Brattby 1 – 10,49 km

Klo 9.59 : Päivän ensimmäinen erikoiskoe on käynnissä, ja eilen toisella pätkällä keskeyttänyt brittikuski Craig Breen paahtaa tiellä ensimmäisenä.

Klo 9.51 : Päivitämme tähän artikkeliin kilpailupäivän merkittävimmät tapahtumat videoineen. Lisäksi rallipäivää voi seurata C Moressa , joka lähettää kaikki erikoiskokeet suorina lähetyksinä.

Klo 9.49: Tervetuloa mukaan seuraamaan Ruotsin MM-rallin toisen ajopäivän tapahtumia. Suomalaisesta näkövinkkelistä luvassa on äärimmäisen mielenkiintoinen päivä, sillä Kalle Rovanperä on rallissa toisena, ja Esapekka Lappikin on mukana kärkitaistossa neljäntenä.