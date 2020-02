MTV selvitti: Yhä useampi asuntokauppa tehdään asiakkaan toiveilla ostotoimeksiantona – kasvua yli kolmannes

Suomen Kiinteistövälittäjien toimitusjohtaja Jussi Mannerbergin mukaan kasvua selittää asuntokaupan markkinatilanne, jossa on pulaa tietyistä asuntotyypeistä.

– Eniten ostotoimeksiantoja tehdään nyt Helsingissä ja Oulussa, joissa molemmissa määrä on kasvanut lähes 70 prosenttia viimeisen vuoden aikana. Myös kasvukeskukset Espoo, Turku ja Tampere nousevat korkealle tilastossa.

– Helsingissä tämä korostuu erityisesti arvotalojen kohdalla, joissa on tarjolla vähän perheasuntoja. Oulussa on vielä tätäkin enemmän pulaa perheasunnoista, sillä siellä on panostettu pienten asuntojen rakentamiseen, Mannerberg kertoo.