MTV selvitti: Perheen laivamatka voi maksaa tänä kesänä jopa nelinumeroisen summan

Kyseessä on Ruotsin suurin saari, ja Visbyn kaupungilla puolestaan on historiaa muun muassa hansakaupunkina.

Kahden yön Visby-risteilyillä matkaan lähdetään iltapäivällä Helsingistä. Perille laiva saapuu seuraavana aamuna. Aikaa maissa on suurin piirtein saman verran kuin perinteisellä päivä Tukholmassa -risteilyllä.

Tunnelmaa autokannen alla, vai perhehytti?

Viking Linella lähtöjä Visbyhyn on muutamia, joista ensimmäinen toukokuun puolivälissä ja viimeinen elokuun lopussa.

Varausjärjestelmä ehdottaa ensimmäisenä tarjokkaana budjettiluokan C4-hyttiä autokannen alapuolelta. 8,5 neliön hyteissä on kaksi ala- ja ylävuodetta. Hyteissä ei toimi wifi. Hintaa matkalle kertyy 436 euroa. Hintaan sisältyy kuitenkin buffet-aamiainen sekä buffet-ruokailu koko perheelle mennen tullen.

Tasokkaammassa kolmentoista neliön hytissä vanhemmat nukkuvat parivuoteessa ja lapsille on omat seinästä vedettävät punkat. Lisäksi hytin sisustuksessa on laivayhtiön maskotin, Ville Vikingin, mukainen teema.

Lähes sama hinta, mutta eri hytillä

Tallink Silja puolestaan järjestää kesällä risteilyjä Visbyhyn Helsingistä Victoria 1 -laivalla. Kyseinen laiva tekee tällä hetkellä 22 tunnin risteilyjä Helsingistä Tallinnaan ja alus siirtyy kesäsesongin ajaksi Tallinnan ja Tukholman väliselle reitille, jossa on tällä hetkellä vain yksi laiva. Laiva on kuitenkin käytössä Helsingin erikoisristeilyille.

Tallink Siljalla lähtöjä on kesän aikana kahdeksan, kesäkuun loppupuolelta elokuun alkupuolelle. Laiva pysähtyy paluumatkalla Tallinnassa tunnin ajaksi.

Tekemämme matkahaku sisältää Visbyn risteilyn kahdelle aikuiselle ja kahdelle lapselle, joista toinen on teini-ikäinen. Lähtöpäivä MTV Uutisten tekemässä esimerkkimatkassa on perjantai 28. kesäkuuta.

Hinta ei kyykkää kysyntää

Visbyn risteilyt tulivat myyntiin tammikuussa ja ne menivät heti alusta lähtien todella hyvin kaupaksi. Kaikilla kuudella lähdöllä on vielä muutamia hyttejä jäljellä, Viking Linen tiedotuspäällikkö Christa Grönlund kertoo MTV Uutisille

– Kevään aikana on huomattu, että ihmiset lähtevät matkaan hyvinkin lyhyellä varausajalla. Mutta sen ihmiset ovat kyllä oppineet, että juhannuksesta eteenpäin laivoilla on kovasti kysyntää, joten osa varaa kesämatkansa hyvissä ajoin varmistaakseen toivomansa päivän ja hyttiluokan.

Suosittuja, mutta tilaa on

Myös Tallink Siljalta kerrotaan, että Visbyn risteilyt ovat myyneet mukavasti, mutta tilaa matkoille on vielä.

– Näitä risteilyjä ei ole oikeastaan vielä ehditty edes suuremmin markkinoida, joten siihen nähden kysyntä on ollut todella hyvää. Uskomme Visbyn kiinnostavan sekä suomalaisia että virolaisia matkustajia, Viestintäjohtaja Marika Nöjd kertoo.

Lisäksi yhtiöllä on uutena tuotteena Turusta tehtävä risteily, johon yhdistetään myös hotellimatka Ahvenenmaalle.

Odotukset Tallink Siljalla ovat kesän osalta korkealla, vaikka vielä tässä vaiheessa kevättä johtopäätösten vetäminen kesästä on vaikeaa.

– Kesä on perinteisesti meille aina korkean sesongin aikaa, ja perinteisesti laivat ovat juhannuksesta elokuun puoliväliin asti oikeastaan täynnä. Laivamatkat varataan hyvin lähellä matkan ajankohtaa.

Entä mitkä kansallisuudet kesällä näkyvät laivoilla, nyt kun venäläisten matkailijoiden määrä on romahtanut?

– Meidän laivoillamme matkustaa tietysti eniten suomalaisia, virolaisia, ruotsalaisia ja latvialaisia. Seuraavaksi eniten matkustajia on yleisesti Aasian maista. Myös Amerikasta on paljon matkustajia sekä Puolasta.

Jos kuitenkin Saksaan?

Myös automatkat Saksaan ja Keski-Eurooppaan ovat suomalaisten tavanomaisia huvituksia kesäaikaan. Haimme vertailun vuoksi Finnlinesilta edestakaista matkaa Helsingistä Travemündeen. Lähtöpäivä on 27. kesäkuuta ja paluu noin viikkoa myöhemmin 5. heinäkuuta.

IMAGO/flight-pictures/ All Over Press

Finnlinesilla hintaan kuuluu edullisen luokan ikkunaton kymmenen neliön hytti neljällä vuoteella. Hyteissä on televisio sekä wc suihkulla.

Tallinkin Shuttle-laivalla kahden aikuisen, yhden lapsen, yhden nuoren ja normaalikokoisen henkilöauton edes takaiseksi hinnaksi tuli reilut 294 euroa. Hinnassa on huomioitu kanta-asiakasalennus.

Maistuisiko merten klassikko?

Perinteinen Tukholman risteily on suomalaisten kesälomien klassikko. Haimme Viking Linen sekä Tallink Siljan järjestelmistä hintaa nelihenkisen perheen Helsingistä lähtevälle päivä Tukholmassa -risteilylle. Hinnoissa on huomioitu kanta-asiakasalennukset.

Lähtöpäiväksi valitsimme perjantain 28. kesäkuuta. Viking Linella lapsi on 6–11-vuotias, toinen lapsista lasketaan nuoreksi.

Gabriella laivalla järjestelmä tarjoaa ensimmäisenä vaihtoehtona B4T Inside Standard -hyttiä. Ikkunattomassa B-hytissä on ylä- ja alavuoteet. Kokoa hytillä on 8,5 neliötä. Käytännössä kyseessä on A-hytti ilman merinäköalaa.