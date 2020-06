Koronavirus sekoitti kesän risteilyreitit – uuden risteilykohteen suosio yllätti laivayhtiön: "Varauksia on tullut jo tuhansia"

Koronatilanne on saanut laivayhtiöt keksimään uusia matkailuvaihtoehtoja. Esimerkiksi Tallink Silja on ottanut Helsingistä Tukholmaan risteilleet laivansa pois reitiltä. Toinen laivoista risteilee tänä kesänä Ruotsin sijasta Latviaan. Vastikään avattu Riian risteilykohde on yllättänyt liikennöitsijän odotukset suosiollaan.