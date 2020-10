MTV selvitti: Näissä Euroopan maissa terroristit tekevät tuhoa – tutkija: Ranskassa on hyvin pitkälle kehittyneet jihadistiset yhteisöt

Iskujen määrä kasvoi

Ensimmäiset jihadistiset terrori-iskut EU:n alueella tapahtuivat jo 90-luvulla, ja sen jälkeen niitä on tapahtunut lähes vuosittain.

Iskujen määrä kasvoi selkeästi vuoden 2014 jälkeen. Europol tilastoi onnistuneiksi iskuiksi ne, joissa hyökkääjä on onnistunut suunnitelmissaan, eli yleensä uhrien vahingoittamisessa.

Ranskassa on ollut yli 20 iskua

Tilastoissa korostuu erityisesti Ranska, jossa iskuja on ollut yli 20. Myös Iso-Britannia ja Belgia korostuvat.

Suomessa jihadistisia terrori-iskuja on tapahtunut yksi. Kyseessä on Turussa vuonna 2017 tapahtunut puukotus, jossa kuoli kaksi ihmistä.

Tänä vuonna iskuja on ollut kolme. Ne kaikki ovat tapahtuneet Ranskassa.

Ranskassa on jihadistisia yhteisöjä

– Ranskassa on julkaistu uudelleen profeetta Muhamedin pilapiirroksia, ja on ollut tämä kohahduttanut opettajan murha.

– Se on luonut tilanteen, jossa tietynlaisissa ihmisryhmissä, jotka ovat extremistisiä ja potentilaalisesti vaarallisia, saattaa korostua halu toteuttaa hyökkäys juuri nyt.

– Se on monen osatekijän summa. Ranskassa on hyvin pitkälle kehittyneet jihadistiset yhteisöt. Siellä on monia aktivisteja, jotka edistävät tätä liikehdintää hyvin voimakkaasti, Saarinen kertoo.