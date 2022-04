Tara-karhu hyökkäsi Sulo Karjalaisen kimppuun ja kuoli poliisin luotiin – "Sulo oli melkein juossut surman suuhun"

– Reetta, Taran pentu, on tällä hetkellä nukutettuna. Se menee nyt sitten takaisin sinne omaan tarhaan, mistä se oli karannutkin. Minä menen nyt illalla tarhalle korjaamaan sen reiän.

"Tara oli ottanut Sulon syleilyynsä"

Pasi Jäntti toteaa sanoneensa aiemmin Sulo Karjalaiselle, että kun ulos mennessä näkee, että karhu on sinne tullut, täytyy olla kaasuase mukana.

– Muiden karhujen kanssa pärjää kyllä, mutta Tara oli kaikista pahin. Se oli jo tiedossa, että jos jonkun karhun kanssa tulee ongelmaa niin se on tämä karhu.

– Se on pääasia, että mies on elossa. Aika tiukka matsi. Sulo ei nyt vaan varmistanut tilannetta siinä. Kun lähtee ulos ja tietää, että karhu on irti, kyllä silloin pitäisi vähintään olla sumutinpistooli mukana. Jos karhu tulee päälle ja sitä suihkaisee, kyllä siitä elukka lähtee, karhunhoitaja sanoo.