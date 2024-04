MTV Puolassa: Siirtolaiskriisi voimistuu itärajalla – laittomia tulijoita satoja päivässä: "Olemme valmiita kaikkeen"

– Jos he haluaisivat pysyä Puolassa, he tulisivat (laillisille) rajanylityspaikoille ja hakisivat turvapaikkaa. Mutta he haluavat päästä Länsi-Eurooppaan ja pysyä siksi piilossa, rajavartija Ewelina Lewkowicz kertoo MTV Uutisille Bialowiezan metsässä lähellä Valko-Venäjän rajaa.

"Olemme ihmisiä"

– Tilanne on hyvin vaikea. Työmme on muuttunut muutamassa vuodessa dramaattisesti ja tämä on vaikeaa myös meille. Olemme ihmisiä ja meillä on tunteet.