MTV Puolassa: Suomessa etenevä käännytyslaki huolettaa rajalla siirtolaisia auttavia – "Tehkää käännytyksiä, jos haluatte ruumiita"

Keskellä Bialowiezan metsää Puolan ja Valko-Venäjän rajan tuntumassa sijaitsee pieni mökki, jonka edessä muutamat vapaaehtoiset viettävät lounastaukoa. He ovat valmiina lähtemään metsään heti, kun saavat tiedon avuntarpeessa olevista rajan laittomasti ylittäneistä siirtolaisista. Mökissä on varastossa muun muassa eri kokoisia vaatteita, makuupusseja, ruokaa, varavirtalähteitä ja vettä muutamalle kymmenelle ihmiselle kerrallaan. Moni Puolaan pyrkivistä tulee nälkiintyneenä ja kylmissään.

Aktivistiryhmä Grupa Granica kertoo tarjonneensa humanitääristä apua Puolan lähes kolme vuotta kestäneen rajakriisin aikana noin 10 000 ihmiselle. Valko-Venäjä on tuonut rajalle ja sen yli kymmeniä tuhansia siirtolaisia kesästä 2021 lähtien. Valtaosa rajan yli tulevista ei Puolan viranomaisten halua saada turvapaikkaa Puolasta vaan jatkaa pidemmälle Länsi-Eurooppaan, minkä vuoksi suurin osa käännytetään takaisin Valko-Venäjälle.

Siirtolaiset jäävät jumiin raja-alueelle

Rajalla toimivat aktivistit pitävät käännytyksiä täysin epäinhimillisinä. Rajalla siirtolaisia vuodesta 2021 lähtien auttanut Piotr Czaban kertoo kuulleensa juuri yhdeksästä syyrialaisesta Puolan puolella, joilta yhdeltä Valko-Venäjän rajavartija on hänen mukaansa murtanut nenän. Heitä ei päästetä takaisin Valko-Venäjälle, eikä oteta Puolaan. Siirtolaiset jäävät käännytysten seurauksena jumiin raja-alueelle.

– He ovat Puolan rajalla, eivätkä Puolan sotilaat tai rajaviranomaiset auta heitä, Czaban kertoo.

Valko-Venäjä välineellistää ihmisiä, mutta rajalla siirtolaisia auttaville vapaaehtoisille Puola on liki yhtä paha. Puolan viranomaiset kertovat itse auttavansa kaikkia esimerkiksi lääkinnällistä apua tarvitsevia. Czabanin mukaan muutamat avunannot ovat keino Puolalle kiillottaa omaa kuvaansa.

– He haluavat näyttää, että he olisivat sellaisia koko ajan, mutta ei. He lyövät kasvoihin ja potkivat, hän kertoo.