MTV Pampalossa: Kultakaivoksia avataan Suomessa uudelleen vuosien tauon jälkeen: "Kurssit voivat moninkertaistua tänä vuonna"

Endominesin osake on Kakkosen mukaan ollut edullinen, koska yhtiöllä on ollut sekä taloudellisia että toiminnallisia vaikeuksia. Nyt tilanne on aivan toinen kuin pari vuotta sitten.

Kultaharkkoja arastellaan Suomessa

Neljä kaivosta toiminnassa

Ammattilaiset töissä kiinni

Löytyykö kultasuoni joskus?

Pampalon lopputuote on kultarikaste. Yhdessä tonnissa on kultaa keskimäärin kolme grammaa. Uusissa porauksissa on löydetty kalliolävistyksiä, joista yhtiö on raportoinut merkittävästi suurempia pitoisuuksia.