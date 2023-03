Yli 40 prosenttia ehdokkaista rajoittaisi humanitaarista maahanmuuttoa Euroopan ulkopuolelta, selviää MTV:n vaalikonevastauksista

Keskustan ehdokkaista kolmannes kiristäisi

– Humanitaarisessa maahanmuutossa on kyse hätää kärsivistä sekä sotaa ja vainoa pakenevista ihmisistä. Euroopalla on vastuu auttaa hädänalaisia ihmisiä, ja Euroopan maat ovat myös kansainvälisissä ihmisoikeussopimuksissa sitoutuneet turvaamaan turvapaikkaa hakevien ihmisten oikeudet, Andersson kirjoittaa vaalikonevastauksessaan.

– Maailmassa, jossa on paljon kriisejä, emme voi kääntää selkäämme hädässä olevilta. Suomen on tehtävä osansa. Tärkeintä on auttaa ihmisiä siellä missä he ovat kehitysavun turvin osana kansainvälistä yhteisöä, Skinnari perustelee.