MTV:n uusi uutisankkuri odottaa kärsimättömänä tämäniltaista debyyttiään – ”Aion ehdottomasti pysyä tuolilla”

Viikko on kulunut uutistoimituksen ihmisiin, järjestelmiin ja toimintatapoihin tutustuessa. Pitkänhuiskea mies on päässyt myös uutisstudioon harjoittelemaan lähetyksiä varten.

"Aion pysyä tuolilla"

Anderssonilla on vankka kokemus tv-työstä Ylen ajankohtaisohjelmissa, eikä kameran edessä työskentelyä ole tarvinnut käydä läpi. Uutislähetyksessä on tietysti omat yksityiskohtansa, jotka ankkurin on hallittava. Vinkkejä näihin hän on saanut muilta ankkureilta.