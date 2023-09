Kirsi Alm-Siiran uutta pestiä viihdeohjelmassa on ihmetelty – näin hän on saanut epäilijät rauhoittumaan

Alm-Siira kuvaili MTV Uutisille elokuun kuvausten lomassa, että alkujännityksen ja -shokin kautta on tultu rauhalliseen tilanteeseen.

– Päätyöni uutisankkurina on sillä tavalla rutinoitunutta, että aina tietää, mitä minulta odotetaan. Tässä minulla ei ole ollut pienintäkään haisunäätää siitä, miten minun pitää homma tehdä, jotta se on hyvin tehty. Mutta kyllä se on alkanut siinä pikkuhiljaa muotoutumaan. En edelleenkään tosin tiedä, onko kaikki mennyt ihan nappiin, Alm-Siira kertoi kuvausten lomassa elokuussa.