Kirsi Alm-Siiralta uusi aluevaltaus – uusi pesti tuntuu uutisankkurista oudolta: "En ole ikinä tällaisessa ollut"

Uutisankkuri Kirsi Alm-Siira tekee uuden aluevaltauksen, sillä hän juontaa syksyllä alkavaa, uutta viihdeohjelmaa nimeltään Tämä on tämä . Kyseessä on paneelishow, jossa kapteeneina ovat Kiti Kokkonen ja Joonas Nordman sekä vaihtuvia vieraita.

Alm-Siiralta on kysytty myös hänen ajatuksiaan ohjelmaa varten ja hän on saanut kertoa, millainen hän toivoo ohjelmassa olevansa ja millainen taas ei.

Tämä on tämä -ohjelmassa ratkaistaan helppoja kysymyksiä, jotka eivät ole koskaan olleet näin vaikeita. Ohjelmassa kysytään kaksi kysymystä: mikä on tämä ja kuka on tämä. Myös vastaukset ovat sellaisia, että kaikki ne tietävät. Ainoastaan kysymyksen esitystapa on kummallinen. Jokaisesta oikeasta vastauksesta saa pisteen.