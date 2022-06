Voidaanko Suomen raja sulkea turvapaikanhakijoiden hallitsemattomalta maahantulolta vai ei – hallintovaliokunta käy viime hetken kiistaa lakimuutoksesta

Varsinkin perussuomalaiset ja kokoomus vaativat lakiin ja ainakin sen perusteluihin selkeämmät linjaukset siitä, että turvapaikanhakijoiden maahantulo voidaan selkeästi estää, jos heidän määränsä on hallitsematon. Taustalla on skenaario, että Venäjä päästäisi suuren määrän turvapaikanhakijoita Suomen itärajalle.

Kiista jakaa myös hallituspuolueita

Muille hallituspuolueille tilanne on hankala, koska yleensä hallituspuolueet pitävät kiinni hallituksen esityksistä. Nyt toisessa vaakakupissa on rajaturvallisuuden esitettyä selkeämpi parantaminen ja myös perussuomalaisten uhkaus valmiuslain jarruttamisesta.

Kokous voi jatkua kellon ympäri

Hallintovaliokunta on puinut rajavartiolakia huolella. Tämän päiväinen kokous alkoi aamulla kello yhdeksän. Eduskunnan aikataulujen takia valiokunnan kanta on määrä päättää tänään.

Perussuomalaisten uhkaus luo lisäpaineita

– Ehdottomasti näin on. Me haluamme, että tästä talosta tulee tehokasta lainsäädäntöä, jolla me kykenemme vastaamaan näihin uudenlaisiin uhkiin, vahvistaa Purra, joka on myös perussuomalaisten puheenjohtaja.