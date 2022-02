MTV:n olympiaseuranta: Säväyttääkö Perttu Hyvärinen? Miesten kuninkuusmatkalle karseat olot

Kisaohjelma lauantaina 19. helmikuuta:

Olympiaseuranta lauantaina 19.2.:

Kello 5.46: Miesten freestylehiihdon halfpipe-kilpailu on saatu päätökseen. Olympiakultaa voitti Uuden-Seelannin Nico Porteous, joka naulasi parhaalla laskullaan kolmesta 93,00 pistettä. Hopea ja pronssi menivät Yhdysvaltoihin David Wiselle (90,75 pistettä) ja Alex Ferreiralle (86,75 pistettä).

Porteous oli neljä vuotta sitten saavuttanut olympiapronssia. Hän on halfpipen maailmanmestari viime vuodelta ja X Gamesin superpipen kaksinkertainen voittaja.

Kello 5.37: Perttu Hyvärinen on hiihtänyt toistaiseksi Pekingin henkilökohtaisilla matkoilla komeasti. Yhdistelmäkilpailusta tuli seitsemäs sija, ja 15 kilometrin perinteisen hiihtotavan väliaikalähtökisasta kuudes sija. Viesti oli sen jälkeen perinteisellä hiihtäneelle Hyväriselle kisan alun rasitusten jälkeen vaikea, mutta siitä on kulunut nyt kuusi päivää, kun Hyvärinen on jälleen tositoimissa.