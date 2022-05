MTV:n näkemä kirje paljastaa: Puolustusvoimat pyytää itärajan maanomistajilta lupaa linnoitteiden rakentamiseen, sopimusten määrää ei kerrota

MTV Uutisiin yhteyttä ottanut tilanomistaja jäi miettimään, miten yleisestä ilmiöstä on kyse. Hän ei ole vielä päättänyt, miten hän aikoo vastata Puolustusvoimien ehdotukseen.

Kymmeniä kirjeitä vuodessa

Itäsuomalainen tilanomistaja ei ole todellakaan yksin. Esimerkiksi Lapissa vastaavia kirjeitä lähetetään vuosittain kymmeniä, jopa sata. Kyse on valmiusrakentamisesta, jota Puolustusvoimat harjoittelee jo normaalioloissa. Harjoittelu tapahtuu pääasiassa Puolustusvoimien omilla alueilla.

Maankäyttösopimusten tarkoituksena on varmistaa, että Puolustusvoimat saa tarvittaessa hallintaansa tärkeiksi määriteltyjä maa-alueita, joille voidaan rakentaa puolustusrakenteita sopivana ajankohtana.

– Rakentaminen on harjoittelua. Kuten yleensä sotaväessä, harjoittelu tekee mestarin. Toiminta ei kehity paperilla, vaan se vaatii harjoittelua. Sitten olemme valmiita, jos tarve tulee, sanoo valmiusrakentamispäällikkö, majuri Sauli Hongisto Puolustusvoimien logistiikkalaitokselta.

Lain mukaan Puolustusvoimat voi harjoitella valmiusrakentamista myös yksityisillä mailla, mutta normaalioloissa se vaatii sopimuksen maanomistajan kanssa. Sopimuksen tekeminen on omistajalle vapaaehtoista. Rakenteet pyritään sijoittamaan niin, että niistä ei koidu haittaa kiinteistön normaalille käytölle.

Sopimuksilla lisää sujuvuutta rakentamiseen

Puolustusvoimat on viimeisen viiden vuoden ajan panostanut maanomistajien kanssa solmittaviin maankäyttösopimuksiin. Sitä ei kerrota, miten paljon sopimuksia on tehty, mutta Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen mukaan viime vuosina sopimuksia on solmittu aiempaa enemmän.