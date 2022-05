Kemiönsaaresta lomakylän ostanut liikemies aikoo valittaa valtion toiminnasta – valtio puuttui kiinteistökauppaan maanpuolustuksellisista syistä

Päätös käyttää etuosto-oikeutta kiinteistökaupassa on ensimmäinen sen jälkeen, kun uusi laki säädettiin.

Valtiolla on lain mukaan etuosto-oikeus kiinteistöihin, jotka sijaitsevat tai joiden osa sijaitsee muun muassa 500 metrin säteellä Puolustusvoimien tai Rajavartiolaitoksen tarpeisiin osoitetulla alueella tai kilometrin säteellä esimerkiksi tutka-asemista, satamista tai lentopaikoista.

Etuosto-oikeutta voi tiedustella etukäteen

Kauppakirjan on allekirjoittanut 8. helmikuuta liikemies Seppo Kapanen, joka toimii neljän edellä mainitun yrityksen hallituksessa.

Toukokuun 5. päivä valtiovarainministeriö teki puolustusministeriön esityksestä päätöksen käyttää etuosto-oikeutta. Lain mukaan valtion on päätettävä etuosto-oikeudestaan kolmen kuukauden kuluessa kaupankäynnistä. Kiinteistönomistaja voi halutessaan pyytää ennakkotietoa puolustusministeriöstä etuosto-oikeuden käytöstä ennen luovutusta.

Kapanen kertoo MTV:lle puhelimitse, että valtion etuostosta aiotaan tehdä valitus. Tilanne on hänen näkökulmastaan valitettava.

– Toistakymmentä henkilöä on töissä projektin tiimoilla. Olemme tehneet hirveästi hankintoja ja kolme kuukautta laakerit punaisella painaneet tätä projektia. Ja ennen kiinteistön ostoa on melkein puoli vuotta tehty alustavia töitä. Kyllä tässä paletti on aika lailla sekaisin, Kapanen kuvailee.