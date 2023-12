Live kello 10.55: Putin palaa perinteisiinsä ensimmäistä kertaa sodan aikana – MTV seuraa Kremlin propagandapitoista kyselymaratonia

Käytännössä kyseessä on kuitenkin näytös, joka on tyypillisesti erittäin tarkkaan käsikirjoitettu. Kuka hyvänsä ei pääse tilaisuudessa ääneen, vaan Kremlin propagandakoneisto säätelee tarkasti, keneltä kysymyksiä otetaan ja mitä aiheita halutaan nostaa esiin.

Kysymysten joukkoon on tyypillisesti rakennettu asioita, joita Putin nimenomaisesti haluaa viestittää toisaalta Venäjän kansalaisille, toisaalta ulkovalloille. Puheeksi tulee varmasti hyökkäys Ukrainaan, lähestyvät Venäjän presidentinvaalit ja muut suoraan venäläisiin vaikuttavat asiat. On myös erittäin todennäköistä että myös Natosta tulee puhe, ja siten on myös todennäköistä että myös Suomi mainitaan. On myös mahdollista että Kreml on tietoisesti varannut tilaisuuteen jonkin uutisen, joka tulee esiin jonkin ”sattumanvaraisen” kysymyksen kautta.