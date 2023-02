MTV:n asiantuntija: Biden vältteli puheessaan kolmea asiaa – yksi seikka suomalaisittain ikävä

Biden korosti puheessaan, että Yhdysvallat ei hae konfliktia Kiinan kanssa, mutta on valmis kilpailuun.

– Hän vältteli sitä, että olisi uhkailtu Putinia. Eli enemmän tukea Ukrainalle, mutta ei sitä, että nyt on Putinin päivät luettu.

Maltillista puhetta

Penttilä kiteyttää, että kyseessä ei ollut kansoja villitsevä tai nostattava puhe, vaan enemmänkin paluu siihen mistä Biden lähti liikkeelle. Siinä pyrittiin yhdistämään ja tuomaan esille, että Yhdysvallat johtaa länsimaita ja demokratioita.



Yhdysvaltojen kahtiajakautuneisuus on Donald Trumpin presidenttikaudesta saakka ollut ongelma. Penttilän mukaan Biden on epäonnistunut täydellisesti kansakunnan yhdistämisessä ja kansa on yhä jakaantunut.