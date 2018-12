MTV lukittujen ovien takana: Helsinki hylkäsi kokonaisen sairaalaan ja jätti tyhjilleen 26 kerrosta, jotka kumisevat aavemaista tyhjyyttä – vain tutkimuslamput ja lankapuhelin jäivät

Koko perhe keskiöön



Sen toiminta-ajatuksena on, että sama henkilökunta hoitaa perhettä valmennus-, synnytys- ja lapsivuodeaikana kodinomaisissa tiloissa. Myös imetysohjaukseen on panostettu, mikä näkyy lisämaitotilastoissa.

Tutkimuslamput jäivät huoneisiin

Sairaala koostuu kolmesta rakennuksesta. Rakennuksessa A on 12 kerrosta. B-rakennuksessa kokonaiskerrosmäärä on 14. Tällä hetkellä tyhjillään on siis 26 kerrosta. Yksi siipi, C-rakennus, luovutettiin Metropolia ammattikorkeakoulun käyttöön, jossa se on edelleen.