Arvokas Lastenlinna on seissyt tyhjillään jo vuosia – nyt työryhmä vaatii HUSilta sen palauttamista lapsille

Ylvään, 12-kerroksisen rakennuksen alakerrassa on kotkan huone. Siinä on samoja tunnetun kuvanveistäjän Sakari Tohkan tekemiä kotkan veistoksia ja kuvioita kuin julkisivussakin. Portaiden kaiteissa on arkkitehti Elsi Borgin suunnittelemia "piparkakkumuotteja".