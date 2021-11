MTV Göteborgissa: Sosiaalidemokraatit valitsevat uuden puheenjohtajan – tuleeko hänestä myös Ruotsin pääministeri?

Liki varma seuraaja on Magdalena Andersson, jota on pidetty myös todennäköisenä seuraavana pääministerinä. Hänestä tulisi Ruotsin historian ensimmäinen naispääministeri.

– Sosiaalidemokraatit tarvitsevat ympäristö-, keskusta- ja vasemmistopuolueen tuen. Puolueiden suhtautuminen on hieman epävarmaa. Taustalla on se, että puolueilla on erimielisyyksiä asioista. Viimeksi eilen illalla Stefan Löfven sanoi, että nyt on kaikkien puolueiden aika katsoa peiliin ja erimielisyydet täytyy sopia, MTV:n paikalla oleva toimittaja Kitta Kohonen kuvailee.